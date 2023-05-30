Общество 30 мая 2023, 13:28 Шойгу обвинил Украину в использовании оружия НАТО для ударов по России Глава Минобороны Шойгу: Киев использует вооружение НАТО для терактов против мирных граждан

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Украинские власти используют натовское вооружение для ударов по социальным объектам в России и терактов против мирного населения. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Наши вооруженные силы максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков», — главу Минобороны процитировал ТАСС.

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Шойгу отметил, что целями террористической атаки беспилотниками утром, 30 мая, стали гражданские объекты столицы. По его словам, киевский режим задействовал восемь летательных аппаратов. Пять дронов сбили, отельные отклонили от курса с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Во вторник рано утром Москву и область атаковали беспилотные летательные аппараты. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что за этим нападением стоит Украина. Он добавил, что атака дронов на Москву стала ответом украинских властей на эффективный удар ВС России по одному из центров принятия решений ВСУ.

После атаки дронов незначительные повреждения получили несколько домов в Москве. Пострадавшим оказали помощь на месте происшествия. Генпрокуратура взяла на контроль расследование атаки БПЛА на жилые дома в Москве и Подмосковье.