Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных на военных полигонах Западного военного округа | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 18:25 Поделиться Telegram

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Viber Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных на военных полигонах Западного военного округа Глава Минобороны Шойгу лично проверил ход подготовки призванных из запаса россиян в ЗВО РИА «Новости»

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки граждан России, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«Сергей Шойгу лично проинспектировал практические занятия призванных из запаса граждан по огневой, тактической и медицинской подготовке», — сказано в сообщении.

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В ЗВО подготовка резервистов проходит с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.

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Глава Минобороны обратил особое внимание командиров на условия жизни мобилизованных и обеспечение горячим питанием. Ему доложили о прохождении военными курса боевой подготовки по различным специальностям, о перспективах дальнейшего боевого слаживания подразделений.

Президент России Владимир Путин утром 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Вслед за ним министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что призовут около 300 тысяч резервистов. В первую очередь в армию отправятся уже служившие россияне, а также те, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.

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