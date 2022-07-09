Школы Мелитополя получили первую партию российских учебников

Мелитопольские школы получили первые российские учебники. Партию пособий в учебные заведения передал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Мы привезли книги. Это первая партия учебников по истории, химии, физике, биологии, по каждому предмету. Чтобы учителя уже могли ознакомиться с книгами и убедиться в том, что изложение материала достаточно хорошее», — сказал Кравцов во время встречи с преподавателями и руководством департамента образования Мелитополя. Цитату привело РИА «Новости».

Министр пообещал обеспечить учебниками все школы города к началу нового учебного года. Он также подчеркнул, что в книгах по истории нет никакой агрессии по отношению к Украине. Кроме учебников школам передали художественную литературу.

«Помимо учебников привезли и художественную литературу. В том числе и русскую классику. Чтобы ребята могли читать и изучать и стихи, и прозу», — сообщил Кравцов.

Мелитополь освободили от украинских националистов в ходе российской спецоперации на Украине. В начале июня жители города получили первые российские паспорта. Как заявила ранее глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко, в очереди на выдачу документов стоят уже 10 тысяч человек.