В Харьковской области многие школьники предпочли обучаться на русском языке. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Артем Туров. Официальной статистики по этому вопросу нет, но тенденция прослеживается, сообщило РИА «Новости».

В школы города Купянска пока не поступило ни одной заявки на изучение украинского языка.

«Есть очень большой запрос не просто на изучение русского языка как предмета, а вообще на возможность читать книги на русском, запрос на литературу на русском языке — на классическую, детскую, художественную», — пояснил Туров.

Он отметил, что украинские власти последние годы убирали из библиотек книги на русском языке — и теперь Россия собирается исправить эту ситуацию.

Кинорежиссер Никита Михалков во время Форума педагогов Подмосковья заявил, что украинский язык является воплощением русофобии, поэтому его нельзя преподавать в школах Донбасса. Местные педагоги отметили, что сейчас ученики занимаются только по российским учебникам.