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    31 августа 2022, 16:14

    Школьники Харьковской области выбрали обучение на русском языке

    Депутат Госдумы Туров: школьники Харьковской области решили обучаться на русском языке

    Александр Иванов

    В Харьковской области многие школьники предпочли обучаться на русском языке. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Артем Туров. Официальной статистики по этому вопросу нет, но тенденция прослеживается, сообщило РИА «Новости».

    Школьники Харьковской области выбрали обучение на русском языке

    В школы города Купянска пока не поступило ни одной заявки на изучение украинского языка.

    «Есть очень большой запрос не просто на изучение русского языка как предмета, а вообще на возможность читать книги на русском, запрос на литературу на русском языке — на классическую, детскую, художественную», — пояснил Туров.

    Он отметил, что украинские власти последние годы убирали из библиотек книги на русском языке — и теперь Россия собирается исправить эту ситуацию.

    Кинорежиссер Никита Михалков во время Форума педагогов Подмосковья заявил, что украинский язык является воплощением русофобии, поэтому его нельзя преподавать в школах Донбасса. Местные педагоги отметили, что сейчас ученики занимаются только по российским учебникам.