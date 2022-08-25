«Воплощение русофобии». Михалков предостерег от преподавания на украинском языке в школах Донбасса

Сам украинский язык сейчас воплощает собой русофобию, заявил кинорежиссер Никита Михалков, выступая на Форуме педагогов Подмосковья. По его мнению, преподавание на этом языке в школах Донбасса стало бы «катастрофой».

«Украинский язык стал образом русофобии. Словосочетания, которые мы слышим в украинском произношении, для нас — и для мира, и для них самих — являются формулированием ненависти к России. Если будут предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Это заложенная мина во всю историю!» — подчеркнул Михалков.

Он спросил у присутствовавших учителей из Донбасса, на каком языке будут преподавать в местных школах. Ему ответили, что дети уже занимаются только по русским учебникам.

На форуме приглашенный гость Никита Михалков также порассуждал о роли образования и воспитания в России и о целях спецоперации России на Украине. Он призвал педагогов донести до детей, что Россия пошла на беспрецедентный шаг, позволив называть себя агрессором, чтобы избежать большого количества жертв.