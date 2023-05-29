Спецоперация 29 мая 2023, 03:55 Шесть военных ЛНР освободили из украинского плена РИА «Новости»

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Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова сообщила об освобождении шести военнослужащих региона из украинского плена. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Шесть военнослужащих 2-го АК (армейского корпуса — прим. ред.) освобождены из украинского плена в результате обмена [основателем ЧВК „Вагнер“] Евгением Пригожиным», — сказано в сообщении.

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Эту информацию также подтвердила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она поздравила в своем Telegram-канале военных с возвращением на родину и пожелала им и их семьям всего наилучшего.

Ранее сообщалось, что под Харьковом российские военные взяли в плен двух украинских боевиков. Пленные оказались служащими 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Их захватили в результате «набега».