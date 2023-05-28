Спецоперация 28 мая 2023, 01:47 Российские разведчики взяли в плен боевиков в Харьковской области РИА «Новости»: военные ЗВО взяли в плен двух украинских боевиков в Харьковской области РИА «Новости»

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Военнослужащие разведбатальона 6-й армии ЗВО взяли в плен двух украинских боевиков. Об этом рассказал один из российских бойцов, сообщило РИА «Новости».

По его словам, это произошло в ходе «набега».

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«Военнослужащие разведбатальона в ходе „набега“ на позицию вблизи украинского населенного пункта в Харьковской области взяли в плен военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сообщил российский военный.

Пленные оказались служащими 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Также российские бойцы обнаружили на занятой позиции стрелковое оружие и боеприпасы.

Также отличились войска группировки «Юг». Они взяли в плен две группировки боевиков ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР. В одной из них оказались военные из состава 81-й бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что 24 мая во время боя на Авдеевском направлении 15 украинских военнослужащих сдались в плен.