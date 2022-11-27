Спецоперация 27 ноября 2022, 14:59 Шесть пунктов управления ВСУ уничтожили ВС РФ за сутки в ходе спецоперации Минобороны: российские военные уничтожили за сутки шесть пунктов управления ВСУ

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Российские военные за минувшие сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары нанесли силами авиации, артиллерии и ракетных войск.

В результате успешных действий ВС РФ противник лишился пунктов управления в районах населенных пунктов Ямполь в Донецкой Народной Республике, Садовое, Дудчаны и Золотая Балка Херсонской области и Кисловка в Харьковской области.

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Российские военные также поразили 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 137 районах, добавили в министерстве.

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В районе Днепропетровска ВС РФ уничтожили склад боеприпасов, где хранилось свыше 100 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов. В районе Разумовки Запорожской области российские военные поразили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье».

В районе населенного пункта Богдановка Херсонской области средства ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, в районе Мирополья Сумской области российские военные перехватили управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.