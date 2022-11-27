Спецоперация 27 ноября 2022, 14:48 Российские военные сбили управляемый снаряд Excalibur в зоне СВО Минобороны сообщило о перехвате выпущенных ВСУ нарядов Excalibur и HIMARS РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили выпущенный украинскими боевиками управляемый артиллерийский снаряд Excalibur в районе села Мирополье Сумской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Реклама

Российские ПВО также перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, которые украинские боевики выпустили по селу Богдановка в Херсонской области.

Удары по шести пунктам управления противника в Донецкой Народной Республике и Херсонской области нанесли оперативно-тактическая и военная авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России.

Точным ударом ликвидирован склад, где хранились более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов, предоставленных ВСУ странами Запада.

Еще четыре склада с вооружением ракетно-артиллерийской группировки войск ВСУ «Запорожье» уничтожили около села Разумовка.