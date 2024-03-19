19 марта 2024, 20:23
Германия выделила Украине новый пакет военной помощи
Глава Минобороны ФРГ Писториус: Украине выделили пакет помощи на 500 млн евро
Германия выделила Украине новый пакет военной помощи на 500 миллионов евро. Об этом объявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, его слова передало РИА «Новости».
Немецкий министр обороны выступил с заявлением в ходе встречи контактной группы по поддержке Украины, которая прошла на американской базе Рамштайн.
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«Мы подготовили очередной пакет помощи к этой встрече в Рамштайне на сумму в примерно полмиллиарда евро», — сообщил Писториус.
В Еврокомиссии признали, что не смогли отправить на Украину обещанный миллион боеприпасов за год. К концу марта украинская армия получит примерно половину, около 500 тысяч снарядов. В ЕК заявили, что не обязывались поставлять боеприпасы бесплатно, Украине придется за них заплатить.
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