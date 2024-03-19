Мир 19 марта 2024, 20:23 Германия выделила Украине новый пакет военной помощи Глава Минобороны ФРГ Писториус: Украине выделили пакет помощи на 500 млн евро РИА «Новости»

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Германия выделила Украине новый пакет военной помощи на 500 миллионов евро. Об этом объявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, его слова передало РИА «Новости».

Немецкий министр обороны выступил с заявлением в ходе встречи контактной группы по поддержке Украины, которая прошла на американской базе Рамштайн.

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«Мы подготовили очередной пакет помощи к этой встрече в Рамштайне на сумму в примерно полмиллиарда евро», — сообщил Писториус.

В Еврокомиссии признали, что не смогли отправить на Украину обещанный миллион боеприпасов за год. К концу марта украинская армия получит примерно половину, около 500 тысяч снарядов. В ЕК заявили, что не обязывались поставлять боеприпасы бесплатно, Украине придется за них заплатить.