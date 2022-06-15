Подлое отношение: серьезные потери вынудили Зеленского сменить риторику

Владимир Зеленский впервые признал потери ВСУ и назвал их болезненными. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» связал эту перемену риторики с предстоящим прорывом Донбасской дуги.

Далее — прямая речь.

Отсутствие учета

Заявление Владимира Зеленского — это первая ласточка в признании потерь. До этого он утверждал, якобы Украина выигрывает, скоро прорвется и так далее, что не соответствует действительности. Ситуация подошла к той точке, когда нужно что-то говорить. Нужно говорить правду.

Вооруженные силы Украины не ведут списка погибших и раненых. Они делают это, во-первых, чтобы скрыть свои потери, во-вторых, чтобы избежать бегства бойцов

Пленные рассказали, что их обманом загнали в тероборону. Украинцам пообещали, что они будут защищать свою территорию, а в действительности отправляли на Донбасскую дугу. Их без предупреждения перебросили в зону активных боев.

Единой статистики нет даже у властей Украины, разнятся данные самого президента Украины и его офиса. В будущем это станет проблемой. Родные солдат не знают, что те погибли. И продолжают думать, что они где-то воюют, другой информации нет. Но когда многие не вернутся, придет время подведения итогов.

Рушится концепция непобедимой Украины

Украинская армия понесла очень серьезные потери. Сейчас ударами артиллерии по местам расположения войск происходит уничтожение именно личного состава, а не техники, так как ее у ВСУ осталось мало.

Рушится концепция властей Украины о том, что они победят в этом конфликте, ведь, по сути, каждый день Россия освобождает территорию по кусочкам. Это видно по отчетам Минобороны РФ — регулярно в них появляются новые населенные пункты. Донбасская линия продавливается, войска Украины в районе Лисичанска и Северодонецка окружены и скоро сдадутся.

В плену уже находятся около восьми-девяти тысяч человек. Они сдались и тем самым спасли свои жизни.

Цена жизни солдата

Россия чтит своих героев. У нас все открыто, проходят торжественные похороны, устанавливаются памятники, производятся выплаты семьям погибших и раненым. А на Украине все происходит тайком.

Украинские военные закапывают тела своих сослуживцев прямо в окопах, и в будущем будет найдено большое количество таких могил. При контактных боях тела остаются, и российские войска с привлечением военнопленных складируют их в моргах на случай обмена. Но Украина их не забирает, не хочет даже говорить на эту тему.

У них очень подлое отношение к своим же солдатам. Кроме равнодушия к телам погибших, в войсках отсутствует нормальная медпомощь. У нас раненых оттаскивают, доставляют в полевые госпитали и проводят операции, потом оттуда отправляют на большую землю. Мы пытаемся спасти жизни, а украинцы — нет. У них медицина не поставлена, что множит потери.

Раненых бойцов они считают отработанным материалом. Самая страшная и циничная позиция — жизнь солдата для них ничего не стоит

Зеленский впервые сказал о потерях, значит, планирует поднимать эту тему и дальше. Он вынужден сменить риторику и говорить о погибших. Их будет особенно много после того, как мы продавим Донецкую дугу и они побегут в степи. На этой территории невозможно скрыться.

Говоря о погибших, он также использует карту мести. Как правило, такая тактика срабатывает у проигрывающей стороны на втором этапе войны, когда ясно, что никто не победит.