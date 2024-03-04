Спецоперация 04 марта 2024, 02:55 «Серьезные изменения». Губернатор Запорожской области рассказал о ситуации в зоне СВО Губернатор Запорожья Балицкий: ситуация в зоне СВО меняется РИА «Новости»

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Снизить интенсивность обстрелов Запорожской области можно, только отодвинув противника на значительное расстояние. Сейчас ситуация постепенно меняется в этом направлении. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в интервью «Известиям».

«Уже сегодня на линии фронта происходят достаточно серьезные изменения и продвижения. И как только эти продвижения немножко усилятся, чтобы мы отодвинули врага хотя бы на уровень Запорожья, — обстрелы с такой интенсивностью если не прекратятся, то, по крайней мере, в значительной степени будут ограничены», — заявил Балицкий.

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Он добавил, что ВСУ бьют по гражданским объектам и инфраструктуре из-за отсутствия побед на линии боевого соприкосновения. Таким образом они пытаются показать населению региона, что российская власть не может их защитить.

Ранее Балицкий сообщил, что российская артиллерия получила преимущество на Запорожском направлении, а ВСУ утратили возможность для сопротивления.