Видео с места: врачи отправили военкора Пегова на операцию | 360°

Эксклюзив 23 октября 2022, 19:37 Видео с места: врачи отправили военкора Пегова на операцию

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Военный журналист Семен Пегов прямо сейчас находится на операционном столе. Об этом сообщила корреспондент «360» Ольга Мациевская с места событий.

Анестезиолог, который вышел из операционной, заявил, что состояние Пегова «нормальное».

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Подробности о ранении он раскрывать отказался и заявил, что такие сведения может дать только хирург, который проводит операцию.

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Медик также рассказал, что делал Семену спинальную анестезию.

«У него отключены только ноги. Так он в сознании. Но при добавлении успокаивающих», — сказал врач.

«В принципе, все должно быть хорошо», — добавил собеседник корреспондента «360».

Ранее появилась информация, что военкора Семена Пегова ранили под Донецком. По данным ТАСС, у него травма ноги.

Семен Пегов — российский журналист и писатель, руководитель проекта WarGonzo. Военкор ездил в самые горячие точки разных стран, в том числе в Сирию.