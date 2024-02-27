Важное 27 февраля 2024, 13:38 Российские бойцы выбили ВСУ из Северного в ДНР Шойгу: ВС РФ выбили ВСУ из Северного, также освобождены Ласточкино и Победа РИА «Новости»

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Подразделения ВС России выбили противника из Северного (Донецкая Народная Республика), заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Также за неделю российские бойцы освободили населенные пункты Ласточкино и Победа, подчеркнул министр.

«После взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника, группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ», — сообщил Шойгу.

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По данным министра, с начала года на всех направлениях ВС РФ освободили от украинских националистов почти 327 квадратных километров территории новых регионов России.

«За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики», — добавил он.

Также Шойгу обратил внимание, что с начала проведения Россией специальной военной операции ВСУ потеряли уже свыше 444 тысяч военнослужащих.