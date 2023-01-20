Спецоперация 20 января 2023, 16:40 Группировка ВСУ ослабла на линии соприкосновения в Запорожской области Член ВГА Рогов: украинские военные ослабли на линии соприкосновения в Запорожской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины ослабили свои позиции на Запорожском направлении. Большое количество группировок перебросили к Соледару и Артемовску. Об этом в интервью газете «Взгляд» рассказал глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, в Запорожской области долго готовились к обороне. Сейчас на линии соприкосновения все оживились — российская артиллерия работает активно.

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Бойцы ВС стран взяли под полный огневой контроль четыре населенных пункта в пригороде Орехова. За минувшие сутки украинское Минобороны подтвердило свыше 200 ударов со стороны российских подразделений.

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Бои ведутся от границы области с Донецкой Народной Республикой в сторону сел Ольговского, Малиновка, Чаривного, Белогорье. И вплоть до села Каменского.

«Прогнозы — дело неблагодарное, но точно можно сказать, что ВСУ здесь ослабли. Кроме того, огромную часть подразделений перебросили в сторону Артемовска и Соледара», — подчеркнул Рогов.

Украинские бойцы стали чаще переходить на сторону ВС России. По мнению Рогова, это связано с тем, что на Украине усилили «репрессии в отношении теробороны». Солдаты не хотят воевать против российской стороны, и «им не близка идея смерти во имя Зеленского», добавил член военно-гражданской администрации.

Рогов также говорил, что военные ВС России перешли в наступление на подконтрольный ВСУ населенный пункт Орехов.