Российские средства ПВО в ходе спецоперации сбили в районе Одессы самолет военно-транспортной авиации ВВС Украины, доставлявший вооружение и боеприпасы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские военные также нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по центру артиллерийской подготовки украинских военных в Сумской области. В Минобороны РФ сообщили, что в этом центре иностранные инструкторы обучали ВСУ эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых американских гаубиц M77.

Ракетным ударом в районе Дачное под Одессой ТАКЖЕ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников.

Российская авиация поразила 54 района сосредоточения украинских военных и техники, 33 пункта управления и 131 огневую позицию ВСУ. За сутки уничтожены более 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки РСЗО БМ-21 «Град», девять артиллерийских орудий и 29 машин различного значения.