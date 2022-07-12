Фейк: ВСУ якобы заняли село в Белгородской области

В СМИ распространили информацию, что ВСУ якобы пересекли границу с Россией и заняли один из ее приграничных населенных пунктов. «360» объяснил, почему это не так, — специально для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

В Telegram-каналах распространяется информация, что ВСУ якобы перешли границу Российской Федерации и заняли село Нехотеевка в Белгородской области.

Правда

В публикации Telegram-канал «КНПУ» ссылается на белгородское издание «Бел.ру», однако при проверке непосредственно на новостном портале bel.ru такой новости не обнаружилось. По сообщению самого издания, такой новости они не размещали ни на сайте, ни в соцсетях.

Telergam-канал, в котором была размещена фейковая новость, называется «#КНПУ» («Коалиция нетолерантных патриотов Украины»). Он относится к развлекательным каналам, в которые через чат-бот публикации предлагают сами пользователи. Во многих постах, большинство из которых публикуются на украинском языке, содержится ненормативная лексика.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.