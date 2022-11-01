СБУ обвинила в госизмене руководителя морского порта российского Херсона | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 18:17 СБУ обвинила в госизмене руководителя морского порта российского Херсона СБУ объявила о подозрении в госизмене руководителю херсонского морпорта России Викимедиа

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Украина обвинила руководителя морского порта Херсона в государственной измене. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

«Установлено, что он обеспечивал переправку военной техники и боеприпасов России для оккупационной группировки на правом берегу Днепра. Для этого предоставил плавсредства предприятия, которые использовались при возведении мостовых переправ через Днепр», — говорится в сообщении.

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По утверждению СБУ, чиновник является бывшим сотрудником украинского государственного предприятия «Укрводпуть». Руководителю порта сообщили о подозрениях Украины.

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев «на пальцах» объяснил, как западные страны толкают мир к глобальной войне. По его словам, Запад желает поражения России и победы Украины, а цель украинского режима — отторжение российских земель, что, конечно, приведет к ядерной атаке.