Медведев «на пальцах» объяснил, как Запад толкает мир к глобальной войне | 360°

Мир 01 ноября 2022, 16:48 Медведев «на пальцах» объяснил, как Запад толкает мир к глобальной войне Зампред Совбеза Медведев: отторжение российских земель приведет к ядерной войне РИА "Новости"

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Запад желает поражения России и победу Украины в начавшемся в феврале конфликте, цель украинского режима — отторжение российских земель, а это приведет к ядерной атаке. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения пункта 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», — написал он.

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Происходящее сейчас на мировой арене экс-президент назвал прямой провокацией мировой войны с применением ядерного оружия. По словам Медведева, «только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта».

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Ранее Медведев выявил странный парадокс в сообщениях украинских СМИ. По их информации получается, что чем лучше в стране работают силы ПВО, тем хуже страна обеспечивается электричеством и водой.