Медведев «на пальцах» объяснил, как Запад толкает мир к глобальной войне | 360°

01 ноября 2022, 16:48
Медведев «на пальцах» объяснил, как Запад толкает мир к глобальной войне
Зампред Совбеза Медведев: отторжение российских земель приведет к ядерной войне
Запад желает поражения России и победу Украины в начавшемся в феврале конфликте, цель украинского режима — отторжение российских земель, а это приведет к ядерной атаке. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения пункта 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», — написал он.
Реклама
Происходящее сейчас на мировой арене экс-президент назвал прямой провокацией мировой войны с применением ядерного оружия. По словам Медведева, «только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта».
Реклама
Ранее Медведев выявил странный парадокс в сообщениях украинских СМИ. По их информации получается, что чем лучше в стране работают силы ПВО, тем хуже страна обеспечивается электричеством и водой.
Ядерное оружие
Дмитрий Медведев
Россия
Украина
Реклама
Реклама