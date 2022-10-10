СБУ объявила Марию Захарову в розыск | 360°

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10 октября 2022, 18:56

СБУ объявила Марию Захарову в розыск

СБУ вслед за Медведевым объявила в розыск представителя МИД России Захарову

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Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на базу МВД.

В карточке указано, что Захарова якобы скрывается от досудебного расследования. Дата исчезновения официального представителя МИД РФ — 14 марта 2022 года.

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Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после незаконного объявления Медведева в розыск на Украине, пишет RT.

В СК подчеркнули, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону. В рамках уголовного дела следствие установит конкретных силовиков, принявших незаконные решения.

Всего, по данным «Коммерсанта», СБУ внесла в список разыскиваемых около 700 высокопоставленных граждан РФ, среди которых спикеры Совета Федерации и члены Совбеза.

Мария Захарова

Специальная военная операция РФ на Украине

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