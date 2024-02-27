Спецоперация 27 февраля 2024, 08:52 СБУ начала расследование диверсии против ВСУ на Купянском направлении Марочко: сотрудники СБУ расследуют диверсию против ВСУ на Купянском направлении

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Сотрудники Службы безопасности Украины и военные полицейские расследуют гибель 15, а также ранение восьми бойцов ВСУ на автодороге Н-26. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

Он уточнил, что 23 февраля автомобиль «Урал», перевозивший военнослужащих ВСУ из Купянска в Петропавловку, подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Кроме того, находящийся рядом бронеавтомобиль сопровождения уничтожили выстрелом из гранатомета.

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Украинские правоохранители пришли к выводу, что к этому причастна Россия. Марочко отметил, что расстояние линии боевого соприкосновения до места, где произошел подрыв грузовика, превышает пять километров.

Ранее в районе Кременной бойцы ВСУ попали под «дружественный огонь». В результате погибли порядка 10 украинских военных.