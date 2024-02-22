Мир 22 февраля 2024, 09:42 Украинские боевики расстреляли отступающих солдат у Кременной Марочко: ВСУ расстреляли своих отступающих бойцов в районе Кременной Ministry of Defense of Ukraine

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В районе Кременной Вооруженные силы Украины расстреляли своих же отступающих бойцов. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

Он отметил, что на Сватовско-Кременском участке произошел очередной факт «дружественного огня». В районе Торского после огневого контакта с российскими войсками противник пытался покинуть свои позиции. Бойцы ВСУ начали отступать на второстепенные позиции.

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«Но со стороны этих позиций был открыт плотный стрелковый огонь. Часть отступающих открыла ответный огонь», — указал Марочко.

После этого в ход пошли минометы калибра 120 и 60 миллилитров. По предварительным данным, ВСУ убили около 10 украинских бойцов.

Также Марочко сообщили о ликвидации диверсионно-разведывательной группы противника. Российские военные обнаружили и уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении.