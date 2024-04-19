Спецоперация 19 апреля 2024, 16:51 Саперы в зоне СВО получили «Газель» от волонтеров из Томской области «Народный фронт» передал «Газель» томским саперам в зоне СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Активисты отремонтировали и отправили в зону спецоперации автомобиль «Газель» и гуманитарный груз для томских саперов. Об этом сообщила пресс-служба «Народного фронта» в Томской области.

Машину волонтерам отдал региональный Ространснадзор. Активисты отремонтировали автомобиль, провели его техобследование и подготовили к работе в зоне боевых действий.

Реклама

«Произведена замена карданного вала, блока цилиндров, генератора, стартера, системы охлаждения. Выполнена покраска в камуфляжный цвет», — указали в пресс-службе.

Добровольцы положили в автомобиль гуманитарный груз, в том числе рации, квадрокоптеры и другие необходимые для военнослужащих вещи. По информации пресс-службы. «Газель» уже доставили в Луганскую Народную Республику, машину сейчас используют в зоне СВО.

Ранее гуманитарную помощь для военнослужащих собрали в Солнечногорске. Волонтеры отправили в зону спецоперации маскировочные сети, строительные инструменты, квадрокоптеры и приборы ночного видения.