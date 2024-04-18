18 апреля 2024, 16:27
Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрали в Солнечногорске
Четыре машины с гуманитарной помощью отправили из Солнечногорска в зону специальной военной операции. Сбор груза прошел на площадке научно-производственного объединения «Стеклопластик».
Машины заполнили вещами, продуктами, маскировочными сетями, которые сплели местные жители, а также строительными инструментами, квадрокоптерами и приборами ночного видения.
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Участие в сборе помощи приняли представители администрации, предприниматели, волонтеры и жители округа. Гуманитарный груз доставят на передовую штурмовикам и разведчикам, а часть вещей отправят в госпитали и детские дома.
«Лично участвую в доставке гумпомощи в зону спецоперации и вижу, как важна любая поддержка для наших бойцов. Во время поездок общаемся и с добровольцами, им рассказываем о преимуществах службы по контракту. Отмечу, что сейчас для бойцов и их семей действуют региональные меры поддержки — льготы по оплате ЖКХ и налогов на имущество и другие», — сказала помощник первого заместителя главы городского округа Солнечногорск Ирина Казанская.
По вопросам заключения контракта с Минобороны можно обратиться в военкомат Солнечногорска по телефону: 8 (495) 994-06-60, в областной центр отбора на контрактную службу, на горячую линию: 8 (495) 990-77-77, а также на сайт.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.
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Солнечногорск
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Специальная военная операция РФ на Украине
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