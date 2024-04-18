Подмосковье 18 апреля 2024, 16:27 Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрали в Солнечногорске пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Четыре машины с гуманитарной помощью отправили из Солнечногорска в зону специальной военной операции. Сбор груза прошел на площадке научно-производственного объединения «Стеклопластик».

Машины заполнили вещами, продуктами, маскировочными сетями, которые сплели местные жители, а также строительными инструментами, квадрокоптерами и приборами ночного видения.

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Участие в сборе помощи приняли представители администрации, предприниматели, волонтеры и жители округа. Гуманитарный груз доставят на передовую штурмовикам и разведчикам, а часть вещей отправят в госпитали и детские дома.

пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

«Лично участвую в доставке гумпомощи в зону спецоперации и вижу, как важна любая поддержка для наших бойцов. Во время поездок общаемся и с добровольцами, им рассказываем о преимуществах службы по контракту. Отмечу, что сейчас для бойцов и их семей действуют региональные меры поддержки — льготы по оплате ЖКХ и налогов на имущество и другие», — сказала помощник первого заместителя главы городского округа Солнечногорск Ирина Казанская.

По вопросам заключения контракта с Минобороны можно обратиться в военкомат Солнечногорска по телефону: 8 (495) 994-06-60, в областной центр отбора на контрактную службу, на горячую линию: 8 (495) 990-77-77, а также на сайт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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