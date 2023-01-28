Спецоперация 28 января 2023, 15:14 Самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины сбили в ДНР Минобороны: российские войска сбили самолет МиГ-29 ВСУ в районе Красноармейска в ДНР

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Воздушно-космические силы России сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики. Об этом в субботу 28 января сообщило Минобороны РФ.

Кроме этого, за прошедшие сутки российские ПВО сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

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Также снаряды залпового огня HIMARS и «Ольха» ВСУ не достигли цели. Российские военные перехватили восемь таких снарядов в районах Донецка и села Валерьяновка.

Всего за прошедшие сутки украинская армия потеряла более 140 своих боевиков. На Донецком направлении ВСУ лишились боевой машины, установки РСЗО «Град», самоходной артиллерийской установки «Пион», гаубицы «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б», артиллерийской системы М-777 производства США, а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Тем временем власти Украины захотели получить от Запада целых два батальона американских истребителей F-16. Речь идет о 24 единицах летной техники. Однако эксперты предположили, что при нынешних условиях Киеву не удастся их купить, тем более содержать.