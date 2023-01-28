Спецоперация 28 января 2023, 14:43 ВВС Украины заявили о желании получить 24 американских истребителя El Pais: Украина захотела получить от Запада истребители F-16 piqsels

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Власти Украины намерены запросить у Запада истребители F-16 в рамках первой фазы военной помощи. Речь идет о двух батальонах по 12 истребителей в каждом. Об этом газете El Pais сообщил официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

«Приоритетом является получение американских F-16, хотя Киев рассматривает вариант с французскими Rafale и шведскими Gripen», — заявил он.

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При этом издание отметило, что для обучения украинских военных потребуется полгода, не меньше. Столько же времени понадобится для подготовки инженеров, которые должны будут обслуживать военную технику. Получается, что американские истребители смогут быть задействованы на Украине лишь в конце этого года.

По словам Игната, украинские власти уже строят секретные базы. Также Киев задействует закрытые сейчас аэродромы. Однако Британский Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны считает, что при нынешних условиях сделать это будет невозможно.

Также авторы публикации напомнили о дороговизне западных истребителей и высокой стоимости летного часа французских самолетов, усомнившись в возможностях Украины осилить возможные траты.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский запросил у западных союзников истребители и ракеты. Однако в Германии уже дали ответ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что об этом не может быть и речи.