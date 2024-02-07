Спецоперация 07 февраля 2024, 23:42 Подошли с триколором. Военнопленная ВСУ рассказала, как ее спасли россияне «Херсонский вестник»: военнопленная ВСУ рассказала, как ее спасли россияне РИА «Новости»

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Военнослужащая ВСУ рассказала о том, как ее спасли от гибели российские солдаты. Об этом сообщил Telegram-канал «Херсонский вестник».

В декабре 2023 года в Сети появилось видео, как раненую и брошенную солдатами ВСУ сослуживицу спасают российские военные. Сегодня, 7 февраля, женщина рассказала подробности того, как ей помогли россияне.

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Как она рассказала, ее муж пропал без вести на фронте, льготы ей не выплачивали, а на руках осталось трое детей. Из-за нехватки денег она пошла служить в ВСУ.

«Нас начали отправлять в разные подразделения, и что я буду в Крынках я поняла лишь когда нас переправили на левый берег, — пояснила женщина.

Ее, командира и нескольких солдат отправили в место, где они попали под огонь российской артиллерии. По ее словам, командира ранило, трое погибли.

«Я начала отключаться, запросила эвакуацию, мне отказали. Увидела, как летает дрон, начала ему махать. После подошли военные с вашим триколором, оказали мне медицинскую помощь и забрали с собой», — рассказала пленная.

Ранее стало известно, что представительницы слабого пола в рядах украинской армии порой демонстрируют очень жестокое поведение на поле боя. Об этом рассказал капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, после начала конфликта число женщин в личном составе ВСУ серьезно выросло.