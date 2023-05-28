Спецоперация 28 мая 2023, 10:03 «С нетерпением ждем». Рогозин оценил скорое контрнаступление ВСУ Рогозин: «долгожданное» наступление ВСУ скоро начнется, ВС России его ждут РИА «Новости»

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«Долгожданное» наступление украинской армии скоро начнется. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Понятно, что наступление скоро начнется. Я бы даже сказал, долгожданное наступление ВСУ», — уточнил он.

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По словам Рогозина, российские бойцы к нему готовы. Солдатам сейчас приходится терпеть постоянные обстрелы в ожидании настоящего боя.

«Олегыч, будем гасить супостата!» — привел экс-глава Роскосмоса фразу военных.

Начальник «Царских волков» обратил внимание, что дороги в Запорожской области после ливней сильно размыло и завалило грязью с полей. Технике противника будет непросто маневрировать в таких условиях.

Рогозин посоветовал украинским боевикам не торопиться и еще насладиться жизнью, покурить перед «верной смертью при встрече с русской армией». Он отметил высокий моральный дух российских бойцов перед решающей схваткой.

В середине мая Рогозин рассказал об уничтожении «Царскими волками» опорного пункта ВСУ из мини-РСЗО «Маруся».