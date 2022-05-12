Вода начнет поступать в Мариуполь с 12–13 мая

Глава ДНР Денис Пушили сообщил, что воду из Старокрымского водохранилища начнут пускать в сторону Мариуполя 12–13 мая. Об этом написал ТАСС.

Пушилин заявил, что из-за разрушенной инфраструктуры обеспечить весь город водой сразу не получится, однако коммуникации будут прокладывать заново, поэтому с дефицитом воды можно будет справиться.

Ранее специалисты противоминного центра Минобороны России обучили военных инженеров из ДНР тому, как разминировать освобожденные территории Донбасса. Вскоре они отправятся на задания.

Россия 21 февраля признала независимость ЛНР и ДНР, а тремя днями позже начала спецоперацию на Украине. Одной из ее ключевых целей является защита жителей Донбасса от геноцида и издевательств. Также президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно добиться демилитаризации и денацификации Украины.