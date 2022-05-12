Минобороны РФ обучило в ДНР военных инженеров для разминирования освобожденных территорий

Народная милиция ДНР показала первый выпуск военных инженеров, которым предстоит разминировать освобожденные территории Донбасса. Их обучили специалисты противоминного центра Минобороны России.

Итоговые занятия прошли на воинском полигоне. Пятеро бойцов под контролем инструктора показали на практике все, что изучали до этого. Теперь им предстоит отправиться на выполнение настоящих, а не учебных, заданий и помочь людям вернуться к мирной жизни.

О подготовке военных инженеров ранее рассказала газета «Известия». Опытные специалисты обучили своих студентов азам работы со взрывоопасными предметами. Первая группа выпустилась в Донецке. Она будет работать в Мариуполе.