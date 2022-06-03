Пользователи Reddit высмеяли публикацию The Times о том, что запрещенный в РФ националистический батальон «Азов»* отказался от символов нацизма. Издание расценило это как доказательство того, что в России «несправедливо эксплуатировали» эту тему.

Однако участники обсуждения статьи не согласились с мнением редакции. Один из пользователей с сарказмом заметил, что раз азовцы* спороли шевроны, то это, конечно, сразу отменяет все, что они совершали ранее, написала газета «Известия».

С ним согласились и другие комментаторы. Некоторые напомнили, что эти шевроны участники нацбата носили долгие годы, и есть много фото, на которых они позируют со свастиками.

«Носили [шевроны], не таясь, целых восемь лет, а тут решили под шумок снять, — а то репутация начала страдать. Русские на это не поведутся: это все лишь бы Запад успокоить», — заметил Splendiferitastic.

«Русская пропаганда» «раздувает» стопроцентную правду», — добавил uxo_geo_cart_puller.

Против участников «Азова»* СК РФ возбудил уголовные дела. В ходе спецоперации российские военные и следователи установили множество преступлений, которые совершали азовцы* против мирных жителей.

Большая группировка «Азова»* скрывалась на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, 20 мая они сдались в плен.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.