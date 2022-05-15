Минобороны показало на видео работу российской авиации

Российская авиация во время специальной операции на Украине выполняет боевые задачи, поставленные командованием. Видео с работой группы огневой поддержки армейской авиации ЗВО показало Министерство обороны.

В ходе боевого вылета военнослужащие наблюдают за обстановкой. В случае обнаружения разведывательно-диверсионных групп ВСУ, военной техники или групп националистов военные уничтожают их с применением авиационных средств поражения.

Также авиация обеспечивает воздушную поддержку гуманитарных колонн на дорогах общего пользования и помогает мирным жителям эвакуироваться из освобожденных населенных пунктов.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на утреннем брифинге 15 мая сообщил, что за прошедшую ночь ВС РФ уничтожили около 140 объектов инфраструктуры украинских националистов.