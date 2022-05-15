Российские военные поразили около 140 объектов ВСУ за ночь

Российские военные в ходе специальной операции на Украине продолжают выполнять поставленные командованием задачи по демилитаризации. За прошлую ночь они уничтожили около 140 военных объектов украинских националистов. Об этом на утреннем брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также высокоточными ударами авиации военные ликвидировали четыре склада боеприпасов ВСУ, два пункта управления и 32 района сосредоточения живой силы и техники противника.

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили 11 снарядов из РСЗО «Смерч» и ракету «Точка-У».

Конашенков сообщил об уничтожении радиолокационного поста и двух пусковых установок ЗРК С-300 в районе населенного пункта Шпилевка в Сумской области.

Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 879 беспилотных летательных аппаратов, 165 самолетов, 306 зенитно-ракетных комплексов, 125 вертолетов, 1525 орудий полевой артиллерии, 3098 танков и бронированных машин, 2934 единицы военной автомобильной техники.