Спецоперация 08 февраля 2024, 04:55 Российский танкист более суток сдерживал удары ВСУ и уничтожил три танка Танкис ВС РФ Моисеев более суток отбивал атаки ВСУ и уничтожил 3 танка РИА «Новости»

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Российский танкист Николай Моисеев более суток сдерживал атаки ВСУ. Об этом сообщил сайт kp.ru в Telegram-канале.

Боец смело и самоотверженно защищал позиции своего батальона в прорывоопасных зонах. Благодаря его грамотным действиям противники не смогли продвинуться вперед.

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Во время боев с неприятелем Моисеев уничтожил три танка ВСУ и ликвидировал десятки единиц живой силы украинской армии.

«Благодаря отваге и смелости рядового, задача по обороне позиций была выполнена», — написали журналисты.

Ранее командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» капитан Николай Никонов рассказал, как хитростью помог освободить село в районе Попасной. По его словам, в той местности ВСУ активно использовали средства радиоэлектронной борьбы, поэтому военному пришлось подобраться ближе к противнику и корректировать огонь «дедовским» методом — с помощью рации и бинокля.