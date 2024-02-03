Спецоперация 03 февраля 2024, 21:09 Российский офицер рассказал, как хитростью помог освободить село в районе Попасной МО: российский офицер спрятался в захваченном ВСУ селе и помог освободить его РИА «Новости»

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Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» капитан Николай Никонов спрятался в захваченном Вооруженными силами Украины селе и оттуда корректировал огонь артиллерии. Об этом сам офицер рассказал в Telegram-канале Министерства обороны России.

Военнослужащий рассказал, что ВСУ активно использовали средства радиоэлектронной борьбы, поэтому российская армия не могла использовать разведывательные беспилотники. Капитан Никонов подобрался ближе к позиции противника и корректировал огонь «дедовским» методом — с помощью бинокля и рации.

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«Я залез на чердак деревянного дома. Обычного сельского дома на окраине села. И оттуда уже корректировал. Откуда было прекрасно все видно: и позиции ВСУшников, и близлежащие опушки, и овраг», — рассказал Никонов.

ВСУ смогли вычислить местоположение корректировщика и нанесли удар. Никонов был ранен. Позже его эвакуировали российские бойцы. Армия России зашла в населенный пункт уже без него.

За свой подвиг офицер получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Сейчас он заканчивает лечение, после чего планирует вернуться в зону спецоперации.

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