Минобороны России опубликовало кадры рассекречивания позиций ВСУ в Донбассе. Эти занимаются российские подразделения специального назначения Западного военного округа (ЗВО). Они добывают информацию о местоположении бойцов ВСУ, а затем их уничтожают российские войска.

Группа специального назначения провела разведку и нашла замаскированные позиции украинцев.

«Производили разведывательно-поисковые действия и уткнулись на так называемый „секрет“ противника, около трех человек. Противник уничтожен, координаты данного квадрата переданы артиллеристам», — отметил командир группы спецназа Андрей.

Задача украинских боевиков была в прикрытии опорного пункта и военной техники. Российский спецназовец уточнил, что задача его группы, в составе которой разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики, — максимально бесшумно найти противника и навести на него удар российской артиллерии, отойдя на безопасное расстояние. Исключение — когда российские военные внезапно натыкаются на позиции ВСУ.

Обстрел Антоновского моста в Херсонской области лежит не на украинских боевиках, а на американских специалистах, заявил ранее заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. По мосту стреляют прибывшие на Украину американские специалисты.