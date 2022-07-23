Власти Херсона обвинили США в атаке по Антоновскому мосту

Обстрел Антоновского моста в Херсонской области лежит на вине не украинских боевиков, а американских специалистов. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«По мосту стреляют прибывшие на Украину американские специалисты. Это конкретные действия США», — заявил он.

Стремоусов подчеркнул, что работы по восстановлению моста идут полным ходом, в случае необходимости власти выставят понтонные переправы.

Антоновский мост соединяется поселок Антоновка и город Алешки на левом берегу Днепра. Со стороны Украины прошла атака из РСЗО HIMARS, дорожное покрытие моста получило повреждения.

Ранее Стремоусов рассказывал, что после вступления региона в состав РФ в нем появятся российские военные базы, обеспечивающие безопасность мирных людей.