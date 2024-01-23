23 января 2024, 02:31
Российский рядовой в одиночку обратил в бегство диверсантов ВСУ
Минобороны: боец ВС РФ в одиночку вынудил отступить диверсионную группу ВСУ
Рядовой боец Вооруженных сил России Игорь Трофимов в одиночку сорвал попытку диверсионной группы ВСУ проникнуть в тыл российских подразделений. Солдат уничтожил большую часть живой силы противника и вынудил его отступить. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Рядовой Трофимов нес службу на сторожевых постах. Украинские диверсанты попытались проникнуть в тыл российских войск, сообщили в ведомстве.
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«Игорь, заняв выгодную позицию, из штатного оружия уничтожил большую часть живой силы противника, вынудив его отступить», — отметили в Минобороны.
Трофимов применял «нестандартные подходы» в оборудовании позиций. Это помогло сохранить жизни российских бойцов во время минометных обстрелов со стороны ВСУ.
Российские подразделения в ДНР продвигаются в сторону города Курахово, откуда в воскресенье стреляли по Донецку. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.
Минобороны РФ
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