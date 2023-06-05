Спецоперация 05 июня 2023, 10:41 Российский расчет «Гиацинта» уничтожил украинскую САУ, обстреливавшую мирных жителей Расчет орудия «Гиацинт» уничтожил украинскую САУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российские военнослужащие уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку на Запорожском направлении. Об этом сообщил журналистам командир расчета орудия «Гиацинт», из которого стреляли по САУ противника, написало РИА «Новости».

Военнослужащий отметил, что из самоходной артиллерийской установки украинцы открывали огонь по населенным пунктам, обстреливая мирных жителей. Расчет «Гиацинта» определил цель по данным разведки.

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«Данное орудие используется для контрбатарейной борьбы. Цель поражена», — заявил командир.

Один из артиллеристов сообщил, что с момента получения цели у военнослужащих есть три минуты, чтобы открыть огонь.

Ранее Минобороны России показало, как системы «Солнцепек» уничтожили противника на Краснолиманском направлении. Российские экипажи расчетов наносили удары термобарическими неуправляемыми снарядами. Контролировали и корректировали цели с помощью беспилотников.