05 июня 2023, 07:47
Уничтожение противника системами «Солнцепек» на Краснолиманском направлении показали на видео
Минобороны показало видео уничтожения противника системами «Солнцепек»
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа уничтожили противника на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе боевой работы экипажи расчетов выполнили задачи по нанесению ударов термобарическими неуправляемыми снарядами», — уточнили в ведомстве.
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Контроль и корректировку целей взяли на себя расчеты беспилотников. Дроны в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт.
В министерстве напомнили, что «Солнцепек» обладает высокой точностью поражения целей благодаря системе управления огнем. Она позволяет определить координаты цели и корректировать выстрелы.
По словам военных специалистов, оружие имеет высокую огневую мощь и маневренность. Системы ТОС-1А отлично зарекомендовали себя в зоне спецоперации.
Ранее «Солнцепеки» уничтожили пункт дислокации украинских боевиков в районе Гуляйполя.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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