Спецоперация 29 апреля 2023, 02:42 Российский прапорщик вывел из-под огня ВСУ более 35 человек Минобороны РФ: российский прапорщик спас из-под минометного обстрела 35 сослуживцев РИА «Новости»

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Российский прапорщик Алим Дзамихов спас из-под минометного огня ВСУ более 35 сослуживцев. Старшина автомобильной роты оперативно организовал эвакуацию бойцов из подбитых украинскими военными машин, сообщило Минобороны.

Автоколонна попала под минометный огонь во время ночного передвижения. Несколько машин вышли из строя. Прапорщик разместил бойцов, включая раненых, в кузове своего автомобиля и уверенно повел машину по пересеченной местности. Таким образом он вывел солдат из-под обстрела.

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«Всего ему удалось спасти более 35 человек, а также не допустить уничтожения вверенной техники», — говорится в сообщении ведомства.

ВСУ за минувшие сутки потеряли до 40 солдат на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Также уничтожены два автомобиля и две гаубицы: «Мста-Б» и Д-30. Удары наносили авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы российской группировки войск «Восток».

Накануне артиллерия и авиация группировки войск «Центр» ВС России уничтожила на Краснолиманском направлении до 85 украинских военных. В частности, российские военные уничтожили и их самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация».