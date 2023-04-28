Спецоперация 28 апреля 2023, 14:53 Группировка «Центр» уничтожила на Краснолиманском направлении до 85 бойцов ВСУ и самоходку Минобороны: до 85 бойцов ВСУ и самоходка уничтожены Краснолиманском направлении Пресс-служба Минобороны

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Артиллерия и авиация группировки войск «Центр» ВС России уничтожила за последние сутки на Краснолиманском направлении до 85 украинских военных и их самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация». Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск „Центр“ нанесено поражение подразделениям противника», — сообщил он.

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Все произошло около населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР и Терны в ДНР.