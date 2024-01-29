Спецоперация 29 января 2024, 05:03 Российский боец в одиночку спас экипаж подбитой машины и колонну боевой техники МО: ефрейтор спас экипаж подбитой машины и вывел горящую технику из колонны РИА «Новости»

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Министерство обороны рассказало об очередном подвиге российских военных в зоне СВО. Ефрейтор Александр Апашанцев вытащил из подбитого автомобиля экипаж и вывел горящую машину из колонны.

Апашанцев обеспечивал батальонную тактическую группу российских войск устойчивой связью, когда после одного из залпов ВСУ машина ефрейтора получила повреждения и загорелась.

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Боец вытащил из подбитого автомобиля раненых сослуживцев, после чего вывел горящую технику из колонны. На безопасном расстоянии ефрейтор приступил к тушению командно-штабной машины. Тем самым военнослужащий предотвратил возгорание техники в колонне, отметили в Минобороны.

Российский солдат на Авдеевском направлении в одиночку отразил атаку элитных разведчиков ВСУ. Военный забросал пятерых украинских боевиков гранатами, загнал их в угол и держал там, пока не подошло подкрепление.