09 января 2023, 22:10
Власти Украины признали падение боеспособности ВСУ
Замглавы Минобороны Украины Маляр: из-за новобранцев упала боеспособность ВСУ
Боеспособность украинской армии резко снизилась из-за большого количества неопытных новобранцев, заявил замглавы Минобороны Украины Анна Маляр. По ее словам, более половины личного состава ВСУ сейчас состоит из не имеющих опыта бойцов, сообщило издание «Страна.ua».
«Мы <…> должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями», — отметила Маляр.
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Украина испытывает острый дефицит военной техники и танков в частности, заявил экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер. По его мнению, из-за нехватки на поле боя ВСУ все чаще вынуждены использовать бронированные внедорожники.
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил «подстрекателей из России» в плохой дисциплине в рядах украинской армии. Он добавил, что военнослужащие все чаще прибегают к дезертирству. Командование планирует ужесточить наказание за эти преступления. По мнению Залужного, пойманных за этим солдат следует лишать свободы на более длительные сроки.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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