19 декабря 2023, 14:12
Россия за время СВО освободила территорию в пять раз больше ДНР и ЛНР
Министр Шойгу: ВС России за время СВО освободили 83 тысячи квадратных километров
С февраля 2022 года российская армия освободила территорию площадью 83 тысячи квадратных километров. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на коллегии, что это в пять раз больше Донецкой и Луганской народных республик до начала проведения спецоперации.
«Российскими группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала специальной военной операции», — сказал он.
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Министр уточнил, что к России по итогам референдумов присоединились четыре региона общей площадью более 83 тысяч квадратных километров с населением около пяти миллионов человек. Сергей Шойгу заявил, что Азовское море стало внутренним морем России, и в его акватории создали военно-морской район. Восстановили железнодорожное движение с Донбассом, больше года назад открыли сухопутный коридор с Крымом.
На коллегии Минобороны также выступил президент России Владимир Путин. Он заявил, что страна не откажется от целей спецоперации.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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