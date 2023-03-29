Спецоперация 29 марта 2023, 16:04 Российский генерал объяснил слова Зеленского о последствиях сдачи Артемовска для Украины Генерал Липовой счел пиаром слова президента Зеленского о последствиях сдачи Артемовска РИА «Новости»

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Запад будет подталкивать киевский режим к перемирию в случае сдачи Артемовска, является очередным пиар-ходом политика. Такое мнение в интервью НСН высказал глава президиума общественного движения «Офицеры России» генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«Это очередной пиар киевского клоуна», — сказал он.

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Липовой считает, что такими словами Зеленский хочет «выдавить слезу» у западных стран и получить от них подводные лодки, самолеты и другую необходимую технику.

«Это дешевый трюк, чтобы разжалобить кураторов», — добавил генерал-майор.

По его словам, Украина уже делала «целый ряд плаксивых заявлений» о том, что без прикрытия авиации у них не получится организовать контрнаступление. Липовой заявил, что украинский президент каждый раз говорит своим партнерам, что если те ему что-то не дадут, то Украина проиграет, а они будут виноваты.

Ранее Владимир Зеленский предположил, что Запад начнет подталкивать страну к компромиссу с Россией в случае проигрыша в битве за Артемовск. Он добавил, что его соотечественники при таком раскладе будет ощущать усталость от всех событий.

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