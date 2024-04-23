Спецоперация 23 апреля 2024, 00:29 Российский флаг появился в центре поселка Очеретино в ДНР Рогов заявил о бегстве украинских боевиков из поселка Очеретино РИА «Новости»

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Дислоцированные в поселке Очеретино Донецкой Народной Республики украинские боевики оставили свои позиции и сбежали из населенного пункта. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что по поступившей к нему информации от бойцов ВС РФ, в центре населенного пункта подняли российские триколоры.

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«Враг оставил свои позиции в Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал», — заявил Рогов.

Собеседник агентства добавил, что сам населенный пункт представляет собой господствующую высоту и остается настоящим ключом, который откроет путь для ударов по линии обороны ВСУ к северу от Авдеевки.

По словам Рогова, это не просто угроза для вражеских сил, а настоящая возможность нанести им поражение на этом участке фронта.

Первой об освобождении поселка Очеретино сообщила военный корреспондент Ольга Курлаева. Ее заявление подтвердили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны». Они уточнили, что в населенный пункт вошли бойцы группировки «Центр», которые подняли над зданием администрации поселка российский флаг.