22 апреля 2024, 22:15
Очеретино перешло под контроль ВС России
Военкор Курлаева сообщила об освобождении Очеретино в ДНР
Российские военные освободили поселок Очеретино к северо-западу от Авдеевки. Об этом в Telegram-канале сообщила военный корреспондент Ольга Курлаева.
«С Очеретино нас», — написала она.
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По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», бойцы 433 полка 27 дивизии группировки «Центр» подняли российский триколор над зданием администрации после взятия Очеретино.
Официальной информации о взятии населенного пункта под контроль ВС России от Минобороны РФ пока не поступало.
Несколько дней назад российские штурмовики ликвидировали отряд «Русского добровольческого корпуса»* возле села Очеретино на Авдеевском направлении.
* «Русский добровольческий корпус», РДК, признан в России террористической организацией и запрещен.
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