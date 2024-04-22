Важное 22 апреля 2024, 22:15 Очеретино перешло под контроль ВС России Военкор Курлаева сообщила об освобождении Очеретино в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные освободили поселок Очеретино к северо-западу от Авдеевки. Об этом в Telegram-канале сообщила военный корреспондент Ольга Курлаева.

«С Очеретино нас», — написала она.

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По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», бойцы 433 полка 27 дивизии группировки «Центр» подняли российский триколор над зданием администрации после взятия Очеретино.

Официальной информации о взятии населенного пункта под контроль ВС России от Минобороны РФ пока не поступало.

Несколько дней назад российские штурмовики ликвидировали отряд «Русского добровольческого корпуса»* возле села Очеретино на Авдеевском направлении.

* «Русский добровольческий корпус», РДК, признан в России террористической организацией и запрещен.