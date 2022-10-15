Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО в Запорожье | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 14:57 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО в Запорожье РИА «Новости»: Российский военный БПЛА «Ланцет» уничтожил комплекс ПВО ВСУ в Запорожье РИА Новости

Читать 360tv в

Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО в Запорожской области. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что при обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета «воздух — поверхность» и самоуничтожается.

Реклама

Этот ударный беспилотник относится к классу дронов-камикадзе. Аппарат разработала компания ZALA AERO. Вес боевой части «Ланцета» составляет три килограмма. Продолжительность полета дрона — до 40 минут. Беспилотник способен развивать скорость до 110 километров в час.

Реклама

После удара «Ланцета» произошла детонация боекомплекта системы ПВО, сообщило ИА НСН.

Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах, поэтому их применение в спецоперации является насущной необходимостью, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск дронов различных типов.

2 0 0 0 0 0