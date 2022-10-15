Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО в Запорожье | 360°

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Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО в Запорожье

РИА «Новости»: Российский военный БПЛА «Ланцет» уничтожил комплекс ПВО ВСУ в Запорожье

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Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО в Запорожской области. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что при обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета «воздух — поверхность» и самоуничтожается.

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Этот ударный беспилотник относится к классу дронов-камикадзе. Аппарат разработала компания ZALA AERO. Вес боевой части «Ланцета» составляет три килограмма. Продолжительность полета дрона — до 40 минут. Беспилотник способен развивать скорость до 110 километров в час.

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После удара «Ланцета» произошла детонация боекомплекта системы ПВО, сообщило ИА НСН.

Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах, поэтому их применение в спецоперации является насущной необходимостью, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск дронов различных типов.

Специальная военная операция РФ на Украине

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