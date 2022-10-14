Медведев назвал необходимым использование беспилотников в спецоперации | 360°

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14 октября 2022, 18:04

Медведев назвал необходимым использование беспилотников в спецоперации

Зампредседателя Совбеза Медведев заявил о планах массового производства беспилотников

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Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах, применение беспилотников в спецоперации является насущной необходимостью. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения спецоперации — насущная необходимость», — отметил Медведев.

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Зампредседателя Совбеза обратил внимание, что России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск беспилотников различных типов.

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В Санкт-Петербурге на предприятии ООО «Специальный технологический центр» провели контрольную проверку поставок беспилотников «Орлан» в рамках государственного оборонного заказа.

Ранее сообщалось, что в технопарке Королева запустили производство квадрокоптеров «Альбатрос». Проект, инженерные решения и программное обеспечение разработали местные ученые.

Дмитрий Медведев

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